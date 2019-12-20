"Пушка!": Джамала и alyona alyona записали совместную песню - и это потенциальный хит (видео)

Аlyona alyona работала над текстом, а Джамала – над текстом и музыкой.

Две абсолютно разные украинские исполнительницы Jamala и alyona alyona спели в дуэте и представили клип на совместный трек "Забирай".

Впервые артистки представили песню на одном из недавних концертов, а сейчас состоялась премьера видео на зажигательную композицию, посвященную теме хейту в Интернете.

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"Обычно люди в соцсетях очень отличаются от того, какие они в жизни. Замечают все недостатки других, а свои как бы забывают...Лично я считаю, что заняв мир ближнего, можно его понять, а став на его путь, можно пропустить через себя все, что на нем было. Не судите, и не судимы будете. Именно об этом наш трек", - отметила реперка.

Песня была написана обоими звездами. Так, alyona alyona работала над текстом, а Джамала – над текстом и музыкой. Поэтому в треке органично сплелась стилистика обеих исполнительниц.

"Пушка!", "Это шедевр!, "Лучшая девушка читающая реп на территории Евразии!", - похвалили работу в комментариях.