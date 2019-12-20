Надя Дорофеева позировала в шикарном белом платье (фото)

Исполнительница поздравила с днем рождения бывшую жену Потапа.

Известная украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева поздравила украинского продюсера и бывшую жену рэпера Потапа Ирину Горовую с днем рождения.

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Теплые слова она разместила на своей странице в Instagram и сопроводила пост эффектным фото, на котором позирует в роскошном белом платье с открытыми плечами и высоким разрезом. Горовая же в кадре предстала в образе total black.

"Безумно веселая, энергичная, красивая и супервдохновляющая. Ируся Горовая, ты - пример неиссякаемой силы. С днем рождения тебя, наша дорогая! Пусть в твоей жизни будет все так, как ты хочешь. И чтоб дальше все всегда было легче", - написала Дорофеева.

Ранее самая эпатажная украинская певица MARUV показала фото в откровенных костюмах, в которых она выступала за границей.