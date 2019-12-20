MARUV показала "секс" на сцене (фото)
09:37, 20 декабря 2019Звезды
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Исполнительница не устает эпатировать публику.
MARUV показала пикантные фото / instagram.com/maruvofficial
Самая эпатажная украинская певица MARUV показала фото в откровенных костюмах, в которых она выступала за границей.
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Она завела сеть своими сексуальными снимками на сцене, кадры артистка опубликовала в своем Instagram. "Концертная жизнь. Фото сделал Олег Феникс", - написала MARUV в подписи к фотографиям.
На фото звезда предстала в латексных костюмах, сексуально ползая по сцене и даже имитируя половой акт.
MARUV показала пикантные фото / instagram.com/maruvofficial
Ранее известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona взбудоражила сеть новым пикантным фото.
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