MARUV показала "секс" на сцене (фото)

Исполнительница не устает эпатировать публику.

Самая эпатажная украинская певица MARUV показала фото в откровенных костюмах, в которых она выступала за границей.

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Она завела сеть своими сексуальными снимками на сцене, кадры артистка опубликовала в своем Instagram. "Концертная жизнь. Фото сделал Олег Феникс", - написала MARUV в подписи к фотографиям.

На фото звезда предстала в латексных костюмах, сексуально ползая по сцене и даже имитируя половой акт.

Ранее известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona взбудоражила сеть новым пикантным фото.