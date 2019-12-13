Певец Андрей Губин возвращается на сцену

Певец собирается выпускать новые песни и устроить гастроли.

Российский певец Андрей Губин планирует возобновить концертную деятельность.

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О возвращении артиста на сцену рассказал музыкальный продюсер Тарас Ващишин, передает портал Starhit. Ващишин заявил, что он вместе с Губиным в настоящее время занимается его новым творчеством. «К сожалению, не могу назвать точные сроки его возвращения, но оно состоится», - заверил он.

Продюсер отметил, что певец собирается выпускать новые песни и устроить гастроли, однако не стал раскрывать подробности.

В январе Губин на телевидении рассказал о тяжелом заболевании, из-за которого не любит быть публичным. Тогда он заявил, что нигде не работает, и живет на заработанное в прошлом.

Андрей Губин был звездой 1990-х, одними из самых популярных были его песни «Мальчик-бродяга», «Милая моя», «Зима-холода». С экранов телевизоров он пропал в середине 2000-х.