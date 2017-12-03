Погасшие звезды: журналисты рассказали истории забытых поп-исполнителей 90-х (видео)

Они были на вершине успеха в 90-х, но только исчезли с экранов – даже фанаты не знали, где их искать. Говорили, что кто-то пошел на панель, спился и даже умер.

От Эль-Кравчука до Ани Лорак: звезды 90-х спились, скурилися и пошли по рукам не фанатов. Почему известная поп-звезда из Черкасс Наталья Лагода выбросилась из окна своей квартиры. Где оказалась группа The Вйо и почему украинская поп-дива 90-х Ольга Юнакова сегодня за бесплатно развлекает испанцев, и как известная фронтменша группы «Аква Вита» продавала напитки фанатам в самолете. То, чего вы не знали о любимых исполнителей в сюжете «Украинских сенсаций».

Хиты Натальи Лагоды в 90-х играли на всех базарах. Два года назад она умерла от пневмонии в собственном гараже в оккупированном Луганске в бедности и никому не нужна.

Мало кто знает, что Олег Лапоногов – участник группы «Табула Раса», 4 месяца прожил в церкви, чтобы завязать с наркотиками. Забытый Алексей Потехин с «Руки вверх!» сегодня живет в маленькой квартире в Москве. Начались проблемы с психикой и у певца-мечты женщин 90-х Андрея Губина – он постоянно находится под наблюдением врачей.

В июне 2017 года всех ошарашила смерть Олега Яковлева – бывшего «Иванушки». И хотя официальной причиной смерти названа остановка сердца, друзья певца уверены, что он годами отравлял себя алкоголем и умер из-за осложнения цирроза печени.

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В 2013 году не стало Оксаны Хожай – украинской супер-звезды 90-х – после очередной операции она умерла от редкой неизлечимой болезни.

Ее подруга по сцене Ирина Филатова – вокалистка группы «Аква-Вита» или «Живая вода» - ежедневно прогуливается по улицам города Кропивницкого с высоко поднятой головой, словно выискивая, кто ее узнает. Однако больше никто не просит автографов.

Почти четверть века назад она триумфально взошла на олимп отечественного шоубиза. Ее песни не сходили с первых строчек хит-парадов. 150 тысяч проданных альбомов, сотни концертов и армия фанатов. Подобными масштабными всеукраинскими турами сегодня могут похвастаться такие любимцы миллионов, как Тина Кароль и Океан Эльзы. Казалось, весь мир у ее ног и так будет всегда. Но случилось все иначе: блестящая карьера закончилась около 10 лет назад.

В 90-х все было иначе: ее песни девочки пели перед зеркалом в расческу, а 20 лет спустя мимо нее равнодушно проходят люди и даже в провинциальном городке, который она прославляла, никто не вспомнит имени этой звезды.

Это сегодня пробиться на звездный олимп помогают талант-шоу. А 30 лет назад на второй кнопке пульта ежедневно рождались будущие селебрити – в программе «Территория А». Тогдашняя «фабрика звезд» родила целую волну популярной украинской музыки: Ани Лорак, Наталья Могилевская, Александр Пономарев, Ольга Полякова и даже Камалия.

Кто песнями, кто словами, а кто телом – все поражали украинского зрителя.

Однако жесткий шоу-бизнес перемолол молодых артистов, словно в мясорубке. Выдержали самые талантливые.