Лобода снялась на фото, прикрыв обнаженное тело простыней
09:15, 13 декабря 2019Звезды
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Исполнительница выглядит роскошно.
Лобода показала новое фото / instagram.com/lobodaofficial
Эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила сеть новым смелым снимком, на котором предстала, прикрыв шикарное голое тело простыней.
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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре "суперзвезда" позирует, сидя на кушетке и демонстрируя обнаженные плечи и стройные ножки.
Лобода нанесла яркий макияж, сделав акцент на губы, и распустила волосы.
"Между концертами", - коротко подписала кадр исполнительница.
Ранее самая эпатажная украинская певица MARUV снова похвасталась кадрами с выступления в России.
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