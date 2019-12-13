Лобода снялась на фото, прикрыв обнаженное тело простыней

Исполнительница выглядит роскошно.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила сеть новым смелым снимком, на котором предстала, прикрыв шикарное голое тело простыней.

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Фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В кадре "суперзвезда" позирует, сидя на кушетке и демонстрируя обнаженные плечи и стройные ножки.

Лобода нанесла яркий макияж, сделав акцент на губы, и распустила волосы.

"Между концертами", - коротко подписала кадр исполнительница.

Ранее самая эпатажная украинская певица MARUV снова похвасталась кадрами с выступления в России.