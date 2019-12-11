MARUV похвасталась смелыми фото с выступления в России
Самая эпатажная украинская певица MARUV снова похвасталась кадрами с выступления в России.
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На своей странице в Instagram она опубликовала серию фото, на которых позирует на сцене в откровенных нарядах и провокационных позах.
"Фотоотчет с сольного концерта в Adrenaline Stadium. Этот концерт - показатель всего, что я сделала за год, и оказалось, что сделала я много, и хочется сделать ещё больше. Спасибо зрителям за вашу поддержку и любовь, потому что это все делается для вас, и моя лучшая награда - это полный зал людей и ваши громкие аплодисменты", - написала MARUV.
Клуб Adrenaline Stadium - это одна из самых больших площадок Москвы для разного рода концертов и выстплений.
Ранее известная украинская певица Злата Огневич снялась полностью обнаженной в клипе на народную песню "Чом ти не прийшов".