MARUV похвасталась смелыми фото с выступления в России

В Москве артистка выступила 8 декабря.

Самая эпатажная украинская певица MARUV снова похвасталась кадрами с выступления в России.

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На своей странице в Instagram она опубликовала серию фото, на которых позирует на сцене в откровенных нарядах и провокационных позах.

"Фотоотчет с сольного концерта в Adrenaline Stadium. Этот концерт - показатель всего, что я сделала за год, и оказалось, что сделала я много, и хочется сделать ещё больше. Спасибо зрителям за вашу поддержку и любовь, потому что это все делается для вас, и моя лучшая награда - это полный зал людей и ваши громкие аплодисменты", - написала MARUV.

Клуб Adrenaline Stadium - это одна из самых больших площадок Москвы для разного рода концертов и выстплений.

Ранее известная украинская певица Злата Огневич снялась полностью обнаженной в клипе на народную песню "Чом ти не прийшов".