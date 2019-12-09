Ани Лорак разозлила фанатов новым фото

Некоторые фаны раскритиковали артистку за неумелое пользование фотошопом.

Опальная украинская певица Ани Лорак, сбежавшая в Россию, удивила поклонников свежим фото.

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Снимок артистка разместила на своей странице в Instagram. "Пусть будет тепло и радостно на душе", - подписала "дива" кадр.

Мнения поклонников по поводу фото разделились: одни восхищены внешним видом Лорак, другие же раскритиковали ее за неумелое пользование фотошопом.

"Богиня", "Красотка", "Идеальная фигура", "Роскошная", "Какая же вы красавица", "Нужно научиться фотошопить!", "Какой ужас!", "Глаза разные!", - пишут в комментариях к снимку.

Как сообщалось, 4 декабря опальная украинская певица Ани Лорак представила долгожданный клип на песню "Мы нарушаем". Режиссером новой видеоработы стал Алан Бадоев, автор слов - сама "дива".