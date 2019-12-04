Ани Лорак оголила ягодицы и грудь в новом клипе (фото, видео)

Исполнительница в клипе продемонстрировала подтянутую фигуру.

41-летняя опальная украинская певица Ани Лорак представила долгожданный клип на песню "Мы нарушаем". Режиссером новой видеоработы стал Алан Бадоев, автор слов - сама "дива".

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Клип опубликован на официальном YouTube-канале Каролины. Судя по всему, на написание песни Лорак вдохновил ее новый 26-летний возлюбленный Егор Глеб.

Перед объективом камеры "дива" предстала в весьма провокационном наряде, оголив грудь в крохотном топе и ягодицы в мини-шортах. Исполнительница продемонстрировала подтянутую фигуру и точеную талию.

"Ну, возможно клип не несет никакого смысла, но он посвящен офигенной фигуре Лорак, мне аж плохо было. Также это ответ мужу, посмотри, что ты потерял", "Новая Ани. Красавица. И эта прическа весьма к лицу", "Клип очень красивый, Каролина очень красивая, но песня не очень", "О чем клип?", "Мне не понравился ни клип, ни песня. Песня ни о чем.клип о том, как идет девушка, сверкая попкой и сиськами, перед дорогим авто", - пишут в комментариях.

Ранее Ани Лорак поразила сеть новым образом, представ в полупрозрачном наряде.