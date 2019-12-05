Тина Кароль позировала в сексуальном "луке" в окружении мужчин (фото)

Фанам, судя по комментариям, новый образ Тины очень понравился.

Известная украинская певица Тина Кароль покорила сеть, опубликовав фото, на которых она позирует в эффектном красном платье в окружении знойных мужчин в костюмах Деда Мороза.

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Снимки артистка показала на своей странице в Instagram. На них она предстала в сексуальном "луке", оголяющем ее сочную грудь и стройные ножки. Дополнила образ поп-звезда красными туфлями-лодочками.

Кокетливости образу придает прическа и яркий макияж с акцентом на губы. Фанам, судя по комментариям, этот образ очень понравился.

Ранее певица Алла Пугачева поразила внешним видом на новом фото, опубликованном в одной из ее фанатских групп в Instagram.