Тина Кароль позировала в сексуальном "луке" в окружении мужчин (фото)
13:44, 05 декабря 2019Звезды
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Фанам, судя по комментариям, новый образ Тины очень понравился.
Кароль позирует в окружении мужчин / instagram.com/tina_karol
Известная украинская певица Тина Кароль покорила сеть, опубликовав фото, на которых она позирует в эффектном красном платье в окружении знойных мужчин в костюмах Деда Мороза.
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Снимки артистка показала на своей странице в Instagram. На них она предстала в сексуальном "луке", оголяющем ее сочную грудь и стройные ножки. Дополнила образ поп-звезда красными туфлями-лодочками.
Кокетливости образу придает прическа и яркий макияж с акцентом на губы. Фанам, судя по комментариям, этот образ очень понравился.
Ранее певица Алла Пугачева поразила внешним видом на новом фото, опубликованном в одной из ее фанатских групп в Instagram.
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