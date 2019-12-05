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"Как она похудела!": Алла Пугачева поразила внешним видом (фото)

08:58, 05 декабря 2019
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фан-группа Пугачевой в Instagram

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На опубликованном в Instagram снимке Примадонна позирует в образе total black - удлиненной асимметричной кофте, мини-юбке и колготках. Разбавила такой "лук" артистка ярким маникюром и массивным украшением на шее.

Прическа у Аллы Борисовны - привычная, ее кудрявые волосы полусобраны, макияж неброский.

Многие в комментариях отмечают, что Пугачева в свои 70 лет выглядит прекрасно: "Куколка", "Красавица", "Как она похудела!", "Пример для многих", "Что-то А.Б. похудела сильно".

Ранее в одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото, на котором артистка позировала, будучи 46-летней. 

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Теги: #фото#Алла Пугачева