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Ведущий "Угадай мелодию" попал в реанимацию - СМИ

18:19, 04 декабря 2019
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Кадр из телепередачи "Угадай мелодию"

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Он пожаловался на давящие боли в грудной клетке после физических нагрузок. Об этом сообщает Telegram-канал 112. 

Пельш был прооперирован, сейчас он находится в реанимации. "Врачи провели операцию по стентированию сосудов сердца", - говорится в сообщении.

Наибольшую известность Пельш получил как ведущий телепередач "Угадай мелодию", "Русская рулетка" и "Розыгрыш".

Ведущий внесен в список сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма.

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Теги: #ведущий