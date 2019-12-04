Ведущий "Угадай мелодию" попал в реанимацию - СМИ
18:19, 04 декабря 2019Звезды
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Ведущий внесен в список сайта "Миротворец".
Кадр из телепередачи "Угадай мелодию"
Известный российский телеведущий и музыкант Валдис Пельш был госпитализирован в одну из московских клиник.
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Он пожаловался на давящие боли в грудной клетке после физических нагрузок. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Пельш был прооперирован, сейчас он находится в реанимации. "Врачи провели операцию по стентированию сосудов сердца", - говорится в сообщении.
Наибольшую известность Пельш получил как ведущий телепередач "Угадай мелодию", "Русская рулетка" и "Розыгрыш".
Ведущий внесен в список сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины и участие в попытках легализации аннексии Крыма.
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