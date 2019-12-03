Дочь Питта и Джоли официально стала Джоном - СМИ

Биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта начала подготовку к смене пола со смены имени.

Биологическая дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло, которая начала подготовку к смене пола, сейчас сменила имя.

Отныне 13-летнюю девочку официально зовут не Шайло, а Джон. Об этом со ссылкой на New Idea передает ТСН.

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Дочь звездного экс-семейства с детства решила носить мальчишескую одежду, стричься коротко и просила называть ее Джоном. А год назад она начала подготовку к смене пола. В частности, долгое время девочка принимает специальные гормональные препараты, чтобы стать более мужественной. Уже через три года она сможет сделать операцию по смене пола. Ведь для хирургического вмешательства Шайло необходимо достичь 16-летия. Звездные родители поддержали решение дочери.