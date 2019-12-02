Рианна показала солнечное фото с Барбадоса

Каждый год 30 ноября артистка прилетает на родной остров, чтобы отпраздновать независимость государства Барбадос, которое оно получило в 1966 году от Великобритании.

Рианна прилетела домой - на родной остров Барбадос - и радует поклонников красивыми фото.

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Певица запостила в Instagram снимок, на котором позирует в легкой блузке с завязками на плечах на фоне зелени, гор и Карибского моря.

"Дом",- коротко подписала Рианна и поставила рядом эмодзи в виде флага Барбадоса.

Каждый год 30 ноября артистка прилетает на родной остров, чтобы отпраздновать независимость государства Барбадос, которое оно получило в 1966 году от Великобритании. Там Рианну всегда очень ждут на официальных мероприятиях: вот уже несколько лет она - лицо острова. Столицу Барбадоса Бриджтаун украшают плакаты с певицей - на них она приглашает туристов посетить ее солнечную страну.