Ани Лорак засветила стройные ножки в экстравагантном наряде (фото)

Лорак спустя долгое время впервые выступила в Киеве.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Осталось 3 дня до премьеры клипа #МыНарушаем. А тем временем мы готовим для вас интересные праздничные выступления в новогоднюю ночь! Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 1 Дек 2019 в 6:33 PST

Украинская певица Ани Лорак может похвастаться идеальной фигурой благодаря регулярным занятиям в спортзале. Певица, не стесняясь, то и дело оголяет разные части своего тела.

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На свежем снимке в Instagram Лорак продемонстрировала стройные ноги в ультракоротком мини.

"Осталось 3 дня до премьеры клипа #МыНарушаем. А тем временем мы готовим для вас интересные праздничные выступления в новогоднюю ночь!", - заинтриговала Лорак.

Отметим, что накануне Лорак спустя долгое время впервые выступила в Киеве.