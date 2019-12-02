Ани Лорак засветила стройные ножки в экстравагантном наряде (фото)
11:34, 02 декабря 2019Звезды
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Лорак спустя долгое время впервые выступила в Киеве.
Осталось 3 дня до премьеры клипа #МыНарушаем. А тем временем мы готовим для вас интересные праздничные выступления в новогоднюю ночь!
Украинская певица Ани Лорак может похвастаться идеальной фигурой благодаря регулярным занятиям в спортзале. Певица, не стесняясь, то и дело оголяет разные части своего тела.
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На свежем снимке в Instagram Лорак продемонстрировала стройные ноги в ультракоротком мини.
"Осталось 3 дня до премьеры клипа #МыНарушаем. А тем временем мы готовим для вас интересные праздничные выступления в новогоднюю ночь!", - заинтриговала Лорак.
Отметим, что накануне Лорак спустя долгое время впервые выступила в Киеве.
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