Полураздетая Рианна снялась в затейливой позе (фото)
20:54, 29 ноября 2019Звезды
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В кадре певица продемонстрировала свою растяжку.
Рианна любит эпатировать публику / instagram.com/savagexfenty
31-летняя певица Рианна эпатировала сеть дерзким образом. Она позировала полураздетой возле роскошной люстры.
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Артистка на своей странице в Instagram похвасталась фотографией из новой коллекции собственной марки нижнего белья Savage x Fenty.
Певица снялась в бюстгальтере и трусиках черного цвета у люстры. Артистка собрала волосы в высокий хвост и сделала яркий макияж. Дополнили пикантный образ черные колготки и туфли на шпильке.
"Изюминкой" снимка стало то, что Рианна продемонстрировала свою растяжку, закинув правую ногу на зеркало, а левую подогнув под себя.
Ранее в одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото, на котором артистка позировала, будучи 46-летней.
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