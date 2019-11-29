Полураздетая Рианна снялась в затейливой позе (фото)

В кадре певица продемонстрировала свою растяжку.

31-летняя певица Рианна эпатировала сеть дерзким образом. Она позировала полураздетой возле роскошной люстры.

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Артистка на своей странице в Instagram похвасталась фотографией из новой коллекции собственной марки нижнего белья Savage x Fenty.

Певица снялась в бюстгальтере и трусиках черного цвета у люстры. Артистка собрала волосы в высокий хвост и сделала яркий макияж. Дополнили пикантный образ черные колготки и туфли на шпильке.

"Изюминкой" снимка стало то, что Рианна продемонстрировала свою растяжку, закинув правую ногу на зеркало, а левую подогнув под себя.

Ранее в одной из фанатских Instagram-групп Аллы Пугачевой опубликовали раритетное фото, на котором артистка позировала, будучи 46-летней.