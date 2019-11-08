"Как 30-летняя": Алла Пугачева вызвала недоумение новым фото

В кадре звезда выглядит значительно моложе, что заметили ее фанаты.

Недавно в Минске отгремел юбилейный концерт Аллы Пугачевой. Но в сети до сих пор делятся кадрами с выступления артистки.

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Так, на фан-странице Примадонны в Instagram появилось фото с Аллой Борисовной, которое удивило ее поклонников. На нем звезда выглядит значительно моложе. На лице певицы не видно морщин.

На снимке Пугачева позирует в черной одежде, с распущенными кудрявыми волосами, ярким макияжем и черной кепкой на голове.

"Как с Лизой похожи на этой фотографии!", "Классная фотка, крутая Аллочка", "Вам дашь 55", "Красотка", "Необыкновенная такая", "Как 30-летняя", - пишут в комментариях под снимком.

Ранее на юбилейном концерте в Минске певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея.