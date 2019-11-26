Ксения Мишина прокомментировала победу на шоу "Танцы со звездами 2019" (фото)
Украинская актриса Ксения Мишина, которая в паре с Евгением Котом победила на проекте "Танцы со звездами 2019", прокомментировала свой триумф на шоу.
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Знаменитость на своей странице в Instagram поблагодарила своих поклонников за любовь и поддержку.
"Спасибо, дорогие наши! За ваше доверие и безграничную поддержку! Вчера мы получили вашу любовь! Да, кубок в руках - это именно ваша любовь. Мы вместе прошли этот путь и победили ... Я раньше и представить себе не могла, какой масштабной может быть народная любовь и вера ...", - написала Мишина.
Также звезда поблагодарила своего партнера Женю Кота: "О лучшем партнере я и мечтать не могла... Ты - талант и сила, которые я стремилась постоянно удваивать".
Спасибо, дорогие наши! За ваше доверие и безграничную поддержку!!! Вчера мы получили вашу любовь!!! Да, кубок в руках - это именно ваша любовь) ⠀ Мы вместе прошли этот путь и победили... Я раннее и представит себе не могла, какой масштабной может быть народная любовь и вера... Благодарю ВСЮ команду, которая создает это шоу) Вы не представляете, какое огромное количество людей трудятся над созданием этого праздника красоты! ⠀ @zavaduk - ты сердце и двигатель всего этого величия! ⠀ И конечно же @kot_jenya !! В лучшем партнер я и мечтать не могла... Ты талант и сила, которые я стремилась постоянно удваивать, и душой которых в опреленный момент стала @ganna_palamarchuk с бесконечной верой в нас!❤️❤️❤️
Напомним, что в воскресенье, 24 ноября, состоялся грандиозный финал проекта "Танцы со звездами", в котором победила пара Ксении Мишиной и Жени Кота.