Ксения Мишина прокомментировала победу на шоу "Танцы со звездами 2019" (фото)

Также звезда поблагодарила своего партнера Женю Кота.

Украинская актриса Ксения Мишина, которая в паре с Евгением Котом победила на проекте "Танцы со звездами 2019", прокомментировала свой триумф на шоу.

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Знаменитость на своей странице в Instagram поблагодарила своих поклонников за любовь и поддержку.

"Спасибо, дорогие наши! За ваше доверие и безграничную поддержку! Вчера мы получили вашу любовь! Да, кубок в руках - это именно ваша любовь. Мы вместе прошли этот путь и победили ... Я раньше и представить себе не могла, какой масштабной может быть народная любовь и вера ...", - написала Мишина.

Также звезда поблагодарила своего партнера Женю Кота: "О лучшем партнере я и мечтать не могла... Ты - талант и сила, которые я стремилась постоянно удваивать".

Напомним, что в воскресенье, 24 ноября, состоялся грандиозный финал проекта "Танцы со звездами", в котором победила пара Ксении Мишиной и Жени Кота.