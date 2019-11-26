Какая лучше: Леся Никитюк снялась в двух образах и предложила выбрать (фото)

Телеведущая поделилась с подписчиками снимками, на которых запечатлена крупным планом.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк предстала перед подписчиками в двух разных образах – с макияжем и без него.

На своей странице в Instagram она поделилась двумя снимками, на которых запечатлена крупным планом.

Читайте такжеУкраинская телеведущая Леся Никитюк неожиданно сменила имидж (фото)На первом фото Леся позирует совсем без макияжа и с влажными волосами. На втором снимке у телеведущей уже красиво уложены локоны, а также нанесен макияж – пышно накрашены ресницы, на веках тени, на скулах румяна, а на губах светлая помада.

Своим подписчикам Леся предлагает выбрать, какой из образов им симпатизирует больше.

Ранее УНИАН сообщал, как Никитюк поделилась жарким снимком, сделанным на заправке.