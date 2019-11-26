Какая лучше: Леся Никитюк снялась в двух образах и предложила выбрать (фото)
13:01, 26 ноября 2019Звезды
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Телеведущая поделилась с подписчиками снимками, на которых запечатлена крупным планом.
Никитюк предлагает выбрать, какой из образов лучше / Instagram Леси Никитюк
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк предстала перед подписчиками в двух разных образах – с макияжем и без него.
На своей странице в Instagram она поделилась двумя снимками, на которых запечатлена крупным планом.
Читайте такжеУкраинская телеведущая Леся Никитюк неожиданно сменила имидж (фото)На первом фото Леся позирует совсем без макияжа и с влажными волосами. На втором снимке у телеведущей уже красиво уложены локоны, а также нанесен макияж – пышно накрашены ресницы, на веках тени, на скулах румяна, а на губах светлая помада.
Своим подписчикам Леся предлагает выбрать, какой из образов им симпатизирует больше.
Ранее УНИАН сообщал, как Никитюк поделилась жарким снимком, сделанным на заправке.
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