Леся Никитюк сверкнула своими прелестями на камеру (фото)
13:27, 25 ноября 2019Звезды
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Поклонники в восторге от нового снимка ведущей.
Никитюк сверкнула ягодицами на камеру / instagram.com/lesia_nikituk
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась на своей странице в Instagram жарким снимком, сделанным на заправке.
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На нем телезвезда предстала в образе соблазнительной заправщицы: она позирует на фоне Leмаршрутки в одном лишь купальнике и с топливным пистолетом в руках.
В кадре Никитюк предстала в эффектном зелено-красном купальнике с ретро-трусиками (с высокой талией). Такой наряд выгодно подчеркнул ее е формы.
Ранее Леся Никитюк показала снимок в купальнике в пайетки, демонстрируя красивую грудь и ножки.
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