Леся Никитюк сверкнула своими прелестями на камеру (фото)

Поклонники в восторге от нового снимка ведущей.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась на своей странице в Instagram жарким снимком, сделанным на заправке.

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На нем телезвезда предстала в образе соблазнительной заправщицы: она позирует на фоне Leмаршрутки в одном лишь купальнике и с топливным пистолетом в руках.

В кадре Никитюк предстала в эффектном зелено-красном купальнике с ретро-трусиками (с высокой талией). Такой наряд выгодно подчеркнул ее е формы.

Ранее Леся Никитюк показала снимок в купальнике в пайетки, демонстрируя красивую грудь и ножки.