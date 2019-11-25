Вера Брежнева сменила прическу и стала выглядеть еще моложе (фото)
18:02, 25 ноября 2019Звезды
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Многие фаны в восторге от такого образа исполнительницы.
Красотка выглядит моложе своих лет / instagram.com/ververa
Известная украинская 37-летняя певица Вера Брежнева не перестает удивлять своих фанатов новыми образами.
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Так, в этот раз на своей странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором предстала в непривычном образе - с белокурыми кудряшками. Стоит отметить, что такая прическа к лицу звезде.
В кадре Брежнева "засветила" и пышную, несмотря на ее точеную фигуру, грудь. Певица выглядит шикарно, о чем многие пишут в комментариях.
Ранее Вера Брежнева поделилась в сети серией соблазнительных фотографий в купальнике.
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