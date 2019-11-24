Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение

Со страницы, подписанной именем Чернышева, исчезли все фото, в том числе и совместные снимки с актрисой.

Поклонники онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк заволновались после того, как из аккаунта ее мужа Петра Чернышева в социальной сети Instagram были удалены все ее фотографии.

Как пишет издание "360", ситуацию прояснила директор артистки Марина Потапова.

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По ее словам, страница, подписанная именем Чернышева, в этой социальной сети действительно существует, однако, по заявлению Потаповой, она фейковая.

В то же время в семье фигуриста и актрисы никак не реагируют на подобные заявления журналистов.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы.

Недавно друг фигуриста Петра Чернышева на условиях анонимности рассказал, что больна раком актриса пошла на поправку. Ее перестали мучить головные боли.