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Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото с ней: появилось объяснение

13:00, 24 ноября 2019
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Больная раком Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым / instagram.com/a_zavorotnyuk

Поклонники онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк заволновались после того, как из аккаунта ее мужа Петра Чернышева в социальной сети Instagram были удалены все ее фотографии.

Как пишет издание "360", ситуацию прояснила директор артистки Марина Потапова.

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По ее словам, страница, подписанная именем Чернышева, в этой социальной сети действительно существует, однако, по заявлению Потаповой, она фейковая.

В то же время в семье фигуриста и актрисы никак не реагируют на подобные заявления журналистов.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы.

Недавно друг фигуриста Петра Чернышева на условиях анонимности рассказал, что больна раком актриса пошла на поправку. Ее перестали мучить головные боли.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк