Появились подробности о состоянии онкобольной Заворотнюк

Актриса чувствует себя лучше впервые за месяцы лечения.

Больная раком российская актриса Анастасия Заворотнюк пошла на поправку. Ее перестали изводить головные боли.

Об этом рассказал друг фигуриста Петра Чернышева на условиях анонимности "Комсомольской правде".

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"Она чувствует себя намного лучше. Если раньше головные боли изводили Настю так, что она не могла спать, то сейчас все нормализовалось. Боли не беспокоят. И со зрением стало лучше", – сказал друг фигуриста.

Он также добавил, что опухоль удалось удачно удалить, не затронув здоровые клетки.

По его словам, у Заворотнюк появился хороший аппетит, но сейчас артистка придерживается специальной диеты из-за того, что набрала вес. Также актрисе ставят специальные капельницы: у нее берут кровь, насыщают ее определенными лекарствами и элементами, после чего вводят ей обратно.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого ее супруг Чернышев воздерживался от выступлений.