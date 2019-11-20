"Отекшая какая-то": Алла Пугачева ужаснула внешним видом (фото, видео)

Многих озадачила прическа, растерянность и нечеткая речь Примадонны.

Известная 70-летняя певица Алла Пугачева ужаснула поклонников внешним видом в Кремле.

Журналисты набросились на нее с вопросами на юбилейном концерте группы Стаса Намина "Цветы". Соответствующее видео опубликовало издание "Дни.ру".

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На вопрос, вспомнила ли Примадонна молодости, она ответила: "А что ее вспоминать? Я и так молодая".

В сети сразу же обратили внимание, что выглядит артистка очень плохо. Многих озадачила прическа и растерянный вид Аллы Борисовны.

"Просто кошмар", "На мумию похожа", "Сдала она сильно, отекшая какая-то", "Ужасно выглядит", "Старая, больная", – пишут в комментариях.

Ранее на юбилейном концерте в Минске певица Алла Пугачева зареклась выходить на сцену до 80-летнего юбилея.