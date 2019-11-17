От Одри Хепберн до The Beatles: умер культовый фэшн-фотограф Терри О'Нил (фото автора)

По данным СМИ, фотограф умер от осложнения онкологического заболевания.

В субботу, 16 ноября, в Лондоне ушёл из жизни автор знаменитых портретов рок-звёзд и актёров, фэшн-фотограф Терри О'Нил. Ему был 81 год.

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Информацию о смерти фотографа подтвердили сегодня, 17 ноября, его официальные представители в Twitter.

По данным СМИ, причиной ухода из жизни мастера фотографии Терри О'Нила стало осложнение онкологического заболевания.

It is with a heavy heart that Iconic Images announces the passing of Terry O’Neill, CBE.



Full details : https://t.co/IKNdSC639G



Photo by Misan Harriman. pic.twitter.com/oRXKy4PJMB — Terry O'Neill CBE (@Terry_ONeill) 17 ноября 2019 г.

Терри О’Нил начал снимать в начале 1960-х. Он сделал ряд знаменитых фоторабот с участниками рок-групп The Beatles, Rolling Stones, музыкантами Дэвидом Боуи, Элтоном Джоном и другими. Также О’Нилу позировали члены королевской семьи, политики, киноактёры и другие знаменитости.

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