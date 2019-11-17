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От Одри Хепберн до The Beatles: умер культовый фэшн-фотограф Терри О'Нил (фото автора)

22:21, 17 ноября 2019
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Фотографу Терри О'Нилу был 81 год / Фото © twitter.com/Terry_ONeill

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Информацию о смерти фотографа подтвердили сегодня, 17 ноября, его официальные представители в Twitter.

По данным СМИ, причиной ухода из жизни мастера фотографии Терри О'Нила стало осложнение онкологического заболевания.

Терри О’Нил начал снимать в начале 1960-х. Он сделал ряд знаменитых фоторабот с участниками рок-групп The Beatles, Rolling Stones, музыкантами Дэвидом Боуи, Элтоном Джоном и другими. Также О’Нилу позировали члены королевской семьи, политики, киноактёры и другие знаменитости.

Как сообщал УНИАН, В пятницу, 16 августа, в своем доме в Лос-Анджелесе умер американский актер Питер Фонда.

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Теги: #Лондон#фотограф