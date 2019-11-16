"Огонь, пожар": Дорофеева устроила жаркую фотосессию прямо в гримерке (фото)

Надя Дорофеева устроила в гримерке фотосессию в одном белье.

Украинская певица, солистка группы «Время и Стекло» Надя Дорофеева «выбросила» в свет новое фото, на котором представила всеобщему вниманию пикантный образ.

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В этот раз на своей странице в Instagram звезда опубликовала кадры, на которых она позирует в привычном для себя естественном образе, а не в милом и скромном.

В этот раз Надя предстала в ярком и пикантном виде – девушка позировала не только с блестящими украшениями на волосах, но и не менее ярким топом, расшитым блестками. При этом Надя также одета в тонком нижнем белье черного цвета с завышенной талией.

Поклонники достаточно бурно отреагировали на откровенный кадр:

«Надяяяяя, ты прям как Снегурочка🤩», «Красотка❤️❤️❤️», «Горячо ❤️🔥», «Вааай...какая sexy🔥🔥🔥🔥», «Красотка❤️ Когда влог?😍😍😍», «Прекрасна😍», «Красотка моя ❤️», «Супер», «Огооооонь🔥. Очень красивый образ. ❤️», «Красотка😘😘😘», «Надюша❤️❤️❤️».