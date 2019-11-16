"Больше секса": Панин отреагировал на видео с дочкой и выставил фото с Путиным

Комментируя видео с издевательствами над своей дочерью, Панин рассказал о том, как собирает деньги на лечение детей.

Российский актер Алексей Панин утверждает, что скандальное видео, в котором он привязал свою дочь к батарее за "собачье" поведение, было шуточным.

Об этом он написал на своей новой странице в Instagram.

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«Сейчас вы (российские СМИ) прицепились к нашему с дочкой шуточному видео и раздули очередную «сенсацию» на ровном месте. Вы «высасываете из пальца» проблемы и скандалы даже если их вообще нет. Я не хочу никого оскорблять, но смотреть на вас просто смешно. Вы создаёте впечатления жалких, несчастных и неудовлетворённых людей», - написал он.

Также он прокомментировал инициативу Госдумы РФ лишить его всех наград.

«Хочется ответить только одно, а вернее спросить. Уважаемые депутаты, где вы были, когда мы всем миром на моей странице в Instagram собирали деньги мальчику на реанимобиль из Краснодара в Москву?! Почему вы молчали, когда неделю назад мы собирали на лечение замечательной polinka_kolibri и пытались помочь ещё нескольким десяткам таких же детишек?!» - задал вопрос Панин.

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Актер обвинил «желтые российские СМИ» в том, что они «палец о палец не ударили, чтобы реально помочь хоть одному нуждающемуся человеку».

«Займитесь делом и побольше улыбайтесь! А лично депутатам Милонову и Манукяну я советую обратиться к психиатру. А ещё лучше - почаще заниматься сексом. Помогает!» - подчеркнул Панин.

Ранее Алексей Панин опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором он привязывает свою дочь ремнем к батарее за то, что она утроила беспорядок в квартире.