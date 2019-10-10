Принц Гарри и Меган Маркл решили публично комментировать фейки

Герцоги создадут специальный сайт.

Герцоги Сассекские Меган Маркл и принц Гарри, который недавно подал в суд на известный таблоид, решили защитить свою семью от горы информации, которая есть в сети.

"Украина" со ссылкой на инсайдеров Vanity Fair сообщает, что супруги решили создать сайт для того, чтобы публично комментировать всю информацию, которая поступает о них для общего ознакомления. Так, они уже нашли человека, который будет создавать специальный сайт. Им стал 26-летний Дэвид Уоткинс, который еще летом этого года запустил официальный блог герцогов.

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«Герцог и герцогиня хотят занять положение над прессой, и Instagram помогает им в этом. Они охватывают огромную аудиторию, делая таблоиды аутсайдерами. Для Гарри это удобный способ отсечь прессу, потому что он ненавидит ее. Он намерен наказать журналистов за тот вред, который они нанесли его матери и жене», - рассказал инсайдер.

Ранее принц Гарри подал в суд на британское издание, которое опубликовало частное письмо Меган Маркл.

Напомним, во время турне в Африке состоялся первый официальный выход сына Гарри и Меган Арчи Харрисона на публику.