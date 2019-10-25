Герцогиня Сассекская удивила публику глубоким декольте (фото)

У герцога и герцогини Сассекских сегодня новое мероприятие. Супруги посетили круглый стол двух организаций - Queen's Commonwealth Trust и One Young World.

В рамках мероприятия обсуждались проблемы гендерного неравенства. Вместе с герцогиней Меган и принцем Гарри на нем присутствовали еще десять лидеров со всего мира, которые представляют молодежные инициативы в разных странах.

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На публике 37-летняя герцогиня Сассекская появилась в кожаной юбке винного цвета от бренда Hugo Boss, это, к слову, любимый бренд испанской королевы Летиции. К юбке Меган подобрала чуть темнее по тону джемпер с глубоким вырезом на декольте и туфли-лодочки в тон.

Волосы герцогиня собрала в высокую прическу, на лицо нанесла легкий макияж, а из украшений на ней были миниатюрные серьги-гвоздики с камнями и тонкий золотой браслет на запястье.

Меган была улыбчивой и выглядела прекрасно. Даже не скажешь, что она очень огорчена из-за травли в прессе. Принц Гарри был одет в синий костюм и выглядел не таким радостным, как его знаменитая супруга.

Напомним, ранее мы писали, что герцогиня Меган обожает носить платья-рубашки. В их недавнем туре по Южной Африке такие наряды преобладали в гардеробе жены принца Гарри.