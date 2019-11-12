В блейзере и укороченных бордовых брюках: герцогиня Кембриджская поразила нарядом для встречи с волонтерами (фото, видео)
Даже обычные образы могут выглядеть стильно и изящно – доказала герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон. 12 ноября она пришла на встречу с волонтерами в классических брюках и пиджаке, которые выглядели роскошно.
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Еще раньше Кенсингтонский дворец анонсировал мероприятие с участием принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Королевская чета совершила визит в организацию Give Us A Shout, в Лондоне. Пара встретилась с британскими волонтерами и обсудила проблемы психического здоровья людей.
Для этого особого выхода герцогиня Кембриджская выбрала обычный образ, добавив к нему королевской роскоши. Кейт Миддлтон предстала перед волонтерами в бордовых классических брюках и белом блейзере от Smythe. Эффектным акцентом ее образа стал клетчатый пиджак, который является трендовым в этом сезоне. Замшевые туфли черного цвета и украшения принцессы Дианы завершили look Кейт Миддлтон.
The Cambridges arrive at an event to celebrate volunteers for the text messaging crisis line, Shout. pic.twitter.com/h46PZteWMT— Richard Palmer (@RoyalReporter) November 12, 2019
Фанаты королевской семьи обратили внимание на то, что Уильям, здороваясь со встречавшими их волонтерами и заходя в помещение, пару раз нежно коснулся спины своей жены. Кембриджи, как известно, не слишком часто проявляют на публике знаки внимания друг к другу, следуя неписанному правилу, установленному королевой Елизаветой.
A little rub on the back for Kate from William. pic.twitter.com/FeJuIYolFT— Rebecca English (@RE_DailyMail) November 12, 2019
Для принца Уильяма и Кейт Миддлтон встреча с волонтерами была особенной. Все потому, что именно герцоги Кембриджские в сотрудничестве с Гарри и Меган запустили благотворительный проект, направленный на помощь людям, которые переживают стрессовые ситуации.
Впоследствии стало известно, что герцоги Сассекские решили создать собственную организацию, а уже создан фонд Shout возглавили Уильям и Кейт. В рамках встречи королевская чета не только обсудила актуальные психологические проблемы британцев, но и приняла участие в экскурсии волонтеров.
Give Us A Shout — это благотворительная служба помощи по телефону, главная цель которой — помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Каждый желающий может в любое время отправить сообщение на номер службы и в чате попросить у него помощи — будь то серьезная проблема или простая жизненная неурядица. Сотрудники службы отбираются из числа добровольцев — на данный момент их уже больше 100 тысяч человек.
What an AMAZING community we have! We're so proud of all our incredible #CrisisVolunteers and it's fantastic to see so many of them here today so we can celebrate all that they do and say a huge thank you to them. 💙 Don't forget that our #CrisisVolunteers are here for you 24/7. Text SHOUT to 85258 for immediate support. 💙 Share this photo in your stories to help us spread the number so that no one goes through a crisis alone. #Shout85258
Напомним, что на прошлой неделе герцоги появились на открытии благотворительного фонда в Лондоне, а несколько дней назад побывали на церемонии в честь Дня памяти павших.