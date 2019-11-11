Впервые за 15 лет: легендарный состав группы "Виагра" выступил на сцене "Танцев со звездами" (видео)

Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар исполнили страстное танго под хит "Я не вернусь" группы "Виагры"

В четвертьфинале проекта "Танцы со звездами", в котором пары исполняют по два танца, один из них сопровождался выступлением украинских звезд.

Так, во время двенадцатого прямого эфира на сцене впервые за 15 лет появился легендарный первый состав группы "ВиаГра" - Надежда Мейхер и Алена Винницкая. Девушки объединились ради номера Виктории Булитко и Дмитрия Дикусара, которые исполнили страстное танго под хит "Я не вернусь".

Судьи шоу оценили выступление девушек, а вот номером пары участников не все остались довольны, хотя Екатерина Кухар и отметила, что "Виагра" пошла паре на пользу.

Так, по словам Влада Ямы паре не хватило эмоций между друг другом.

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"Если смотреть на танго, как на обязательную программу, я думаю, что Вика справилась. Почти все шаги, где не получилось, Дима помог. Относительно вашего эмоционального состояния, то как-то вы не договорились. У него я читал танго, у тебя не совсем. Не было понятно, как вы относитесь друг к другу. А именно в этом танце это сверхважно", - отметил хореограф.

В итоге пара получила от судей лишь 33 балла.

Напомним, пары, которые попадут в зону риска, будут бороться за шанс остаться в проекте. Им придется продемонстрировать танец, который станет для них сюрпризом. Решение, кто из них пройдет дальше, будут принимать судьи, оценивая техническую подготовку пары.