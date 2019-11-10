"Минус 10 лет!": 41-летняя Лорак поразила помолодевшим видом (фото)
19:24, 10 ноября 2019Звезды
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Многие поклонники отметили, что певица изменилась в лучшую сторону.
Ани Лорак опубликовала новый снимок в Instagram / Instagram Ани Лорак
Украинская певица Ани Лорак опубликовала новый снимок в Instagram и приятно удивила изменениями своих фанатов.
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"У природы нет плохой погоды. Всякая погода - благодать", - подписала Ани Лорак снимок. К слову, на фото исполнительница позирует с зонтом в серой куртке и джинсах. На лице - легкий мейк.
Многие поклонники отметили, что певица изменилась в лучшую сторону:
"Ани выглядит как 18-летняя девушка", "Вы не в черном! Это очень радует глаз!", "Вам так идет такой нежный мейк. Красавица!", "Так похорошела. Стала еще красивее, свежее", "Развод явно пошел на пользу. Минус 10 лет", - расхвалили Лорак подписчики.
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