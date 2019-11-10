"Минус 10 лет!": 41-летняя Лорак поразила помолодевшим видом (фото)

Многие поклонники отметили, что певица изменилась в лучшую сторону.

Украинская певица Ани Лорак опубликовала новый снимок в Instagram и приятно удивила изменениями своих фанатов.

Читайте такжеПоставили кардиостимулятор: ведущий "Поля чудес" перенес серьезную операцию

"У природы нет плохой погоды. Всякая погода - благодать", - подписала Ани Лорак снимок. К слову, на фото исполнительница позирует с зонтом в серой куртке и джинсах. На лице - легкий мейк.

Многие поклонники отметили, что певица изменилась в лучшую сторону:

"Ани выглядит как 18-летняя девушка", "Вы не в черном! Это очень радует глаз!", "Вам так идет такой нежный мейк. Красавица!", "Так похорошела. Стала еще красивее, свежее", "Развод явно пошел на пользу. Минус 10 лет", - расхвалили Лорак подписчики.