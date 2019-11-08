Задумались о пополнении: принц Гарри с женой планируют вторую беременность

Герцогиня Сассекская и принц Гарри думают о втором ребенке.

Ни для кого не станет новостью то, что герцогиня Меган и ее супруг принц Гарри объявят о том, что ожидают второго малыша.

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Нет, пока это не так, просто вчера во время встречи Сассексов с семьями военных в Виндзоре, принц Гарри так много задавал вопросов людям о том, как это быть родителями двух детей, что британские СМИ сразу же предположили, что Гарри и Меган не остановятся на одном ребенке, пишет ТСН.

После рождения их первенца Арчи прошло уже шесть месяцев. Интересно, как скоро пара решится на вторую беременность?

Ранее во время одного из интервью, а именно во время беседы с известным этнологом и послом мира ООН Джейн Гудолл, принц сказал, что детей не должно быть "слишком много", намекая на то, что ресурсы планеты не безграничны, Гарри заявил, что не планирует иметь более двух. Вероятно, его жена разделяет с ним эту позицию.