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Задумались о пополнении: принц Гарри с женой планируют вторую беременность

11:31, 08 ноября 2019
Звезды
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Принц Гарри и Меган Маркл / фото REUTERS

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Нет, пока это не так, просто вчера во время встречи Сассексов с семьями военных в Виндзоре, принц Гарри так много задавал вопросов людям о том, как это быть родителями двух детей, что британские СМИ сразу же предположили, что Гарри и Меган не остановятся на одном ребенке, пишет ТСН.

После рождения их первенца Арчи прошло уже шесть месяцев. Интересно, как скоро пара решится на вторую беременность?

Принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи / фото REUTERS

Ранее во время одного из интервью, а именно во время беседы с известным этнологом и послом мира ООН Джейн Гудолл, принц сказал, что детей не должно быть "слишком много", намекая на то, что ресурсы планеты не безграничны, Гарри заявил, что не планирует иметь более двух. Вероятно, его жена разделяет с ним эту позицию.

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