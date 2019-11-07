Невозможно избаловать ребенка вниманием: известная украинская гимнастка восхитила сеть снимком с крошечной дочкой

Гимнастка разместила совместную фотографию в своем фотоблоге.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева, которая в сентябре вновь стала мамой, поделилась милым снимком с дочкой.

Спортсменка опубликовала фотографию на своей странице в Instagram.

На фото счастливая Подкопаева в очках позирует с крошечной девочкой на руках. Младшая дочь звезды одета в розовый боди, а на голове красуется белая повязка.

Мамочка посвятила свое сообщение теме избалованности и любви к детям.

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"Если вам кто-то когда-нибудь скажет, что частое ношение ребенка на руках, кормление грудью по требованию или совместный сон могут избаловать ребенка, процитируйте ему эту прекрасную фразу из книги К. Гонсалеса "Подарок на всю жизнь", – написала Подкопаева.

В приведенной ниже цитате речь шла о том, что избаловать малыша, уделяя ему слишком много внимания, просто невозможно. Наоборот, по мнению автора, портят детей противоположные вещи: "Когда бьют, оскорбляют, насмехаются над ними, игнорируют плач. Обращая внимание на ребенка, нося малыша на руках, успокаивая, разговаривая с ним, целуя его, улыбаясь ему, мы воспитываем ребенка хорошо и очень правильно".

В комментариях фанаты полностью разделили позицию олимпийской чемпионки. "Золотые слова", "Счастливые дети – любимые", "Согласна с каждым словом", – писали юзеры. Также подписчики назвали Подкопаеву идеальной мамочкой.

Напомним, недавно Лилия Подкопаева поделилась трепетным снимком дочери с мужем Игорем Дубинским.