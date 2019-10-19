Леди Гага рассталась с бойфрендом (фото)

Артистка снова свободна, а еще недавно ей приписывали роман с Бредли Купером.

33-летняя певица Леди Гага рассталась со своим бойфрендом, на четыре года старшим звукорежиссером Дэном Хортоном после трех месяцев романа.

Об этом сообщает издание US Weekly, ссылаясь на собственный источник.

Сама певица косвенно подтвердила это. Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала селфи с девичника своей подруги и написала: "Невеста и одинокая женщина".

Ранее русскоязычные пользователи запустили флешмоб в Instagram певицы и актрисы Леди Гаги, наводнив его комментариями на русском языке. Всё началось с недовольств по поводу того, что актёр Брэдли Купер, по информации таблоидов, бросил модель российского происхождения Ирину Шейк и ушел к певице.