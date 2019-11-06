Светлана Лобода переплюнула Волочкову, показав шпагат (фото)

Поклонники осыпали "суперзвезду" комплиментами.

Опальная украинская певица Светлана Лобода поразила своих фанатов, продемонстрировав вертикальный шпагат.

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Соответствующие фото артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Встаю рано. Спорт и студия. Вот что меня ждет на этой неделе ежедневно. Заканчиваю альбом", - подписала снимки Лобода.

Поклонники осыпали "суперзвезду" комплиментами. Некоторые даже считают, что она переплюнула российскую балерину Анастасию Волочкову.

Ранее эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила сеть дерзким "луком", оголяющем ее идеальные ноги и пышный бюст.