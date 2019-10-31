Светлана Лобода оголила грудь и ноги в дерзком наряде (фото)

37-летняя звезда, надо отметить, находится в прекрасной форме.

Эпатажная украинская певица Светлана Лобода поразила сеть дерзким "луком", оголяющем ее идеальные ноги и пышный бюст.

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Снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она предстала в блестящем ультракоротком платье, которое подчеркнули бесконечно длинные ноги "суперзвезды" и сочную грудь.

Дополнила образ Лобода ярким макияжем с акцентом на губы и распущенными волосами. "Дубай. Завтра", - подписала фото певица.

Ранее певица Светлана Лобода в свой день рождения опубликовала в Instagram совместный снимок со своими друзьями. В кадре можно увидеть немецкого музыканта Тилля Линдеманна, от которого, по слухам, она родила в прошлом году дочь Тильду.