Настя Каменских щеголяет сексуальными образами в Мехико (фото)

Артистка с мужем Потапом находится в Мехико.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, отправились в Мехико, где принялись за раскрутку нового хита NK Elefante.

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На своей странице в Instagram артистка похвасталась, что стала гостьей на нескольких местных телеканалах. Она предстала в нескольких соблазнительных образах.

Так, в студию канала Cuídate de la cámara артистка пришла в салатовой кофте и мини-платье с широким поясом. Дополнила образ оправой с пантерами.

Также она пришла в студию Tele Urban, где блеснула соблазнительным нарядом: черным топом и обтягивающими кожаными штанами.

Поклонники певицы в комментариях отмечают, что она роскошно выглядит.

Ранее Настя Каменских представила новую песню Elefante и клип на нее. Новой видеоработой артистка удивила поклонников, ведь в песне тесно переплетаются украинские мотивы с латиноамериканскими ритмами. Клип получился очень красочным и оригинальным, впечатлив фанов.