Муж онкобольной Заворотнюк угодил в скандал (фото, видео)

Чернышов во время выступления выглядел исхудавшим и сильно измученным.

Муж онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев стал объектом критики после своего выступления в шоу жены пресс-секретаря Владимира Путина Татьяны Навки.

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В частности, судя по комментариям под видео с выступления Чернышева, многие сочли его работу на льду непрофессиональной.

"Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев вернулся в шоу Татьяны Навки. Впервые за несколько месяцев [после появления первых слухов о болезни] он вышел на лед. В комментариях у Татьяны многие отмечают плохую форму и растренированность Петра. Также, похоже, по ходу шоу произошла какая-то накладка с декорациями, кровать вывезли не вовремя, и Татьяна в нее влетела. Как она сама пишет поклонникам: "Слава богу, жива осталась", - говорится в сообщении Telegram-канала "Только никому", где продемонстрирована переписка зрителей в Instagram.

"Такая растренированность просто непрофессиональна", "Была на шоу, грустно смотреть на великих спортсменов, без конца бьющихся об лед", - пишут в комментариях.

Зрители также в комментариях отметили, что хоть во время выступления Чернышев тщательно скрывал свои настоящие эмоции под сценической улыбкой, но в действительности он выглядел исхудавшим и сильно измученным.

Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого Чернышев воздерживался от выступлений.