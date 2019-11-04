Муж онкобольной Заворотнюк угодил в скандал (фото, видео)
Наши первые северные гастроли!!! 😍😍😍 Мы счастливы быть в Санкт-Петербурге с нашей сказкой на льду "Руслан и Людмила"!!! Спасибо зрителям, вы необыкновенные!!!! 🙌🙌🙌 Такой теплый приём, полный зал и овации!!! 🥰💯🎉🙏 Впереди у нас ещё целых три сказочных дня 2, 3, 4 ноября, и мы ждём всех, кто ещё не видел наше Волшебство на льду!!! 😉✨✨✨⛸️ #ТатьянаНавка #ПетрЧернышев #РусланиЛюдмила #мюзиклнальду #сказканальду #гастроли #навкашоу
Муж онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев стал объектом критики после своего выступления в шоу жены пресс-секретаря Владимира Путина Татьяны Навки.
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В частности, судя по комментариям под видео с выступления Чернышева, многие сочли его работу на льду непрофессиональной.
"Муж Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев вернулся в шоу Татьяны Навки. Впервые за несколько месяцев [после появления первых слухов о болезни] он вышел на лед. В комментариях у Татьяны многие отмечают плохую форму и растренированность Петра. Также, похоже, по ходу шоу произошла какая-то накладка с декорациями, кровать вывезли не вовремя, и Татьяна в нее влетела. Как она сама пишет поклонникам: "Слава богу, жива осталась", - говорится в сообщении Telegram-канала "Только никому", где продемонстрирована переписка зрителей в Instagram.
"Такая растренированность просто непрофессиональна", "Была на шоу, грустно смотреть на великих спортсменов, без конца бьющихся об лед", - пишут в комментариях.
Зрители также в комментариях отметили, что хоть во время выступления Чернышев тщательно скрывал свои настоящие эмоции под сценической улыбкой, но в действительности он выглядел исхудавшим и сильно измученным.
Напомним, в начале осени 2019 года СМИ сообщили о тяжелой болезни, которой страдает Анастасия Заворотнюк, и госпитализации актрисы. После этого Чернышев воздерживался от выступлений.