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СМИ узнали новые подробности о состоянии онкобольной Заворотнюк

14:08, 31 октября 2019
Звезды
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Заворотнюк больна раком / instagram.com/a_zavorotnyuk

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Об этом сообщает "Дни.ру", ссылаясь на знакомых звезды сериала "Моя прекрасная няня".

В частности, по словам друзей, Заворотнюк чувствует себя хорошо, улыбается и даже якобы плавает в бассейне. А врачи ее самочувствие называют "чудом – такие случаи встречаются 1 раз на 100 тысяч".

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не называют ее диагноз и не комментирует состояние. Но на специально созданном аккаунте в Instagram от их имени были опровергнуты последние новости СМИ. Утверждается, что актриса проходит курс восстановления и не находилась в критическом состоянии.

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Теги: #Анастасия Заворотнюк