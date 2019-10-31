СМИ узнали новые подробности о состоянии онкобольной Заворотнюк

Родственники продолжают хранить молчание о здоровье Заворотнюк.

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, по информации СМИ, страдает от злокачественной опухоли мозга, проходит курс реабилитации.

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Об этом сообщает "Дни.ру", ссылаясь на знакомых звезды сериала "Моя прекрасная няня".

В частности, по словам друзей, Заворотнюк чувствует себя хорошо, улыбается и даже якобы плавает в бассейне. А врачи ее самочувствие называют "чудом – такие случаи встречаются 1 раз на 100 тысяч".

Напомним, родные Анастасии Заворотнюк не называют ее диагноз и не комментирует состояние. Но на специально созданном аккаунте в Instagram от их имени были опровергнуты последние новости СМИ. Утверждается, что актриса проходит курс восстановления и не находилась в критическом состоянии.