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"Какая худая и на себя не похожа!": фото Каменских с отдыха вызвало споры в сети

10:00, 30 октября 2019
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает на островах со своим мужем Потапом делится с фанатами снимками с отдыха.

Фигура Насти, как всегда, вызвала споры в сети.

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Певица позировала в облегающей атласной юбке и топе и вызвала недовольство некоторых подписчикоов, которые обвинили ее в чрезмерном похудении.

"Какая худая и на себя не похожа!! А была красотка!!", "Перекачанная", "Некрасивое фото, большая спина, фу", - высказались подписчики.

Большинство, правда, назвали Настю красоткой и призвали не обращать внимание на хейтеров.

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Теги: #певица#Настя Каменских