"Какая худая и на себя не похожа!": фото Каменских с отдыха вызвало споры в сети
10:00, 30 октября 2019Звезды
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Певица позировала в облегающей атласной юбке и топе и вызвала недовольство некоторых подписчикоов.
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Украинская певица Настя Каменских, которая сейчас отдыхает на островах со своим мужем Потапом делится с фанатами снимками с отдыха.
Фигура Насти, как всегда, вызвала споры в сети.
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Певица позировала в облегающей атласной юбке и топе и вызвала недовольство некоторых подписчикоов, которые обвинили ее в чрезмерном похудении.
"Какая худая и на себя не похожа!! А была красотка!!", "Перекачанная", "Некрасивое фото, большая спина, фу", - высказались подписчики.
Большинство, правда, назвали Настю красоткой и призвали не обращать внимание на хейтеров.
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