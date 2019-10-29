Фаворитка "Танцев со звездами" прокомментировала свой обморок на шоу (видео)

После выступления спортсменке стало плохо.

Участница "Танцев со звездами" и фаворитка этого шоу Анна Ризатдинова прокомментировала инцидент, когда она потеряла сознание на паркете.

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На своей странице в Instagram в stories спортсменка призналась, что прошедшая неделя была для нее тяжелой.

"Эфир был крайне сложным, и подготовка номера была очень сложной. Одна из самых сложных недель была именно эта, потому что выбрали сложную тему - классику балета. Я впервые в жизни встала на пуанты. Я очень благодарна вам за то, что мы идем дальше", - сказала Анна.

Напомним, что во время прошлого эфира Анна Ризатдинова и Александр Прохоров танцевали фристайл с элементами балета. После выступления спортсменке стало плохо.