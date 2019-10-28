Фаворитка "Танцев со звездами" стала терять сознание в прямом эфире (видео)

В один из моментов Ризатдинова выронила подаренные ей цветы и повалилась на партнера.

Вечером 27 октября в эфире 10 выпуска шоу "Танцы со звездами" произошел инцидент: спортсменка Анна Ризатдинова вскоре после выступления с партнером Александром Прохоровым стала терять сознание.

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Примечательно, что для 10-го выпуска пара выбрала балет и Ризатдиновой пришлось исполнить на паркете ряд трудных танцевальных приемов, пишет "Апостроф". По завершению номера спортсменка держалась за живот и, слушая оценки судей, заметно менялась в лице. В один из моментов Ризатдинова выронила подаренные ей цветы и повалилась на партнера. Ведущему Юрию Горбунову пришлось прервать шоу на рекламу.

"Мы срочно вышли на рекламу. Анне Ризатдиновой стало плохо. У нее поднялось давление, сегодня она уже не выйдет на паркет", - рассказал после рекламы Горбунов.

Наряду с этим ведущий извинился перед Григорием Чапкисом за то, что ему пришлось прервать балетмейстера на полуслове: "Сейчас пройдет немного времени, мы надеемся, что Ане станет лучше", - добавил он.