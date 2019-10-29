Мокрая у бассейна: Ани Лорак показала отрывок из нового клипа, снятого на Сицилии (видео)
14:17, 29 октября 2019Звезды
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Режиссером клипа стал Алан Бадоев, а снимался он на Сицилии.
Coming soon. #мынарушаем @alanbadoev
Украинская певица Ани Лорак показала отрывок из нового клипа на песню "Мы нарушаем".
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Видео размещено в Instagram певицы.
На нем певица в коротких шортах и топе, открывающем живот, идет среди пальм в направлении бассейна.
Режиссером клипа стал Алан Бадоев, а снимался он на Сицилии.
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