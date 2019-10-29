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Мокрая у бассейна: Ани Лорак показала отрывок из нового клипа, снятого на Сицилии (видео)

14:17, 29 октября 2019
Звезды
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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

 Украинская певица Ани Лорак показала отрывок из нового клипа на песню "Мы нарушаем".

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Видео размещено в Instagram певицы. 

На нем певица в коротких шортах и топе, открывающем живот, идет среди пальм в направлении бассейна. 

Режиссером клипа стал Алан Бадоев, а снимался он на Сицилии. 

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Теги: #Ани Лорак#Лорак