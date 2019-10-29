Мокрая у бассейна: Ани Лорак показала отрывок из нового клипа, снятого на Сицилии (видео)

Режиссером клипа стал Алан Бадоев, а снимался он на Сицилии.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Coming soon. #мынарушаем @alanbadoev Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 29 Окт 2019 в 2:17 PDT Украинская певица Ани Лорак показала отрывок из нового клипа на песню "Мы нарушаем". Читайте такжеПолностью обнаженная супермодель Эмили Ратаковски завела сеть (фото) Видео размещено в Instagram певицы. На нем певица в коротких шортах и топе, открывающем живот, идет среди пальм в направлении бассейна. Режиссером клипа стал Алан Бадоев, а снимался он на Сицилии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter