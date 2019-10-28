Известный российский продюсер перенес клиническую смерть

Врачи спасали его 16 часов.

Не успели поклонники известного российского композитора и продюсера Максима Фадеева прийти в себя после тревожных известий о сердечном приступе у продюсера, как музыкант потряс публику признанием.

Оказывается, он родился с тяжелым пороком сердца и перенес клиническую смерть, передает КП.

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"Проблемы с сердцем у меня были всегда. У меня дефект межжелудочковой перегородки - врожденный порок сердца. А в 17 лет врачи буквально вернули меня с того света", - шокировал Максим Фадеев гостей программы "Судьба человека".

В интервью Борису Корчевникову он сообщил, что тогда работал на износ и попал в больницу. "Мне делали открытую полостную операцию на сердце. Тебя разрезают от подмышки до подмышки. У меня теперь отсутствует грудной позвонок. Сердце можно потрогать. Сердце так и осталось маленьким, детским. Врачи делали рентген и сильно удивлялись, как я вообще живу. Вместо восьми часов операция продлилась 16. Я тогда на три минуты пережил клиническую смерть. Врач спасла мне жизнь, сделав прямой массаж сердца", - поделился продюсер.

Напомним, в понедельник, 28 октября, ряд СМИ сообщил о том, что у Максима Фадеева случился сердечный приступ. Позже его представители опровергли эту информацию.