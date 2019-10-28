Танцы со звездами: кто покинул шоу после "мистического" десятого эфира

В зону риска попали три пары: Даниэль Салем с Юлией Сахневич, Елена Кравец с Максом Леоновым и Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой.

На канале "1+1" десятый прямой эфир обновленного третьего сезона проекта "Танцы со звездами", темой которого стала "Мистический вечер на Хэллоуин".

Так, в зону риска попали три пары: Даниэль Салем с Юлией Сахневич, Елена Кравец с Максом Леоновым и Владимир Остапчук с Илоной Гвоздевой.

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Однако только две пары набравшие наименьшую сумму баллов, за возможность остаться в проекте продемонстрировали танец, который стал для них сюрпризом. Так, за шанс выступить в одиннадцатом эфире пришлось бороться Лене и Даниэлю, которые одновременно должны были станцевать ча-ча-ча.

После танца за жизнь голоса судей разделились, Григорий Чапкис и Екатерина Кухар отдали свои голоса за Елену, а Франсиско Гомес и Влад Яма проголосовали за Даниэля.

В таком случае, когда голоса судей разделились поровну, по всемирному правилу "Танцев со звездами" шоу покидает пара, набравшая наименьшее количество голосов зрительского голосования.

Шоу покинула пара Даниэля Салема и Юлии Сахневич, которые покоряли паркет в сегодняшнем эфире страстным мистическим танго.

Видео: Танцы со звездами

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе состоялся девятый прямой эфир нового сезона проекта "Танцы со звездами", темой которого стал вечер любви. В результате решения судей после танца за жизнь шоу покинула пара Людмилы Барбир и Дмитрия Жука, которые исполнили зажигательную самбу.