Танцы со звездами: кто покинул шоу после девятого эфира

За шанс выступить в десятом эфире пришлось бороться Людмиле и Даниэлю, которые одновременно должны были станцевать танец-сюрприз, а именно джайв.

На канале "1+1" состоялся девятый прямой эфир нового сезона проекта "Танцы со звездами", темой которого стал вечер любви.

Все участники шоу сегодня выходили на сцену с маленькими танцорами и демонстрировали великолепную хореографию. Но в следующий раунд прошли лишь семь пар.

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На этот раз в зону риска попали три пары: Даниэль Салем с Юлией Сахневич, Алексей Яровенко с Аленой Шоптенко и Людмила Барбир с Дмитрием Жуком.

Так, начиная с прошлого воскресенья, две пары набравшие наименьшую сумму баллов, боролись за возможность остаться в проекте, им пришлось продемонстрировать танец, который стал для них сюрпризом. Так, за шанс выступить в десятом эфире пришлось бороться Людмиле и Даниэлю, которые одновременно должны были станцевать танец-сюрприз, а именно джайв.

В результате решения судей после танца за жизнь шоу со слезами на глазах покинула пара Людмилы Барбир и Дмитрия Жука, которые в шоу исполнили зажигательную самбу.

Видео:

Далее прошли Анна Ризатдинова и Александр Прохоров; Елена Кравец и Макс Леонов; Даниэль Салем и Юлия Сахневич; Ксения Мишина и Женя Кот; Илона Гвоздева и Владимир Остапчук; Алена Шоптенко и Алексей Яровенко; Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

Напомним, на проекте "Танцы со звездами" появился четвертый постоянный судья. Им станет знаменитый балетмейстер, народный артист Украины Григорий Чапкис, который в прошлом выпуске выступал в качестве приглашенного эксперта.