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Американская супермодель Эмили Ратаковски показала роскошную грудь крупным планом (фото)

10:48, 18 октября 2019
Звезды
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Instagram Эмили Ратаковски

Он появился в ее Instagram-аккаунте.

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На фото 28-летняя модель позирует в черном купальнике, во всей красе демонстрирующем ее роскошную грудь.  

Как сообщал УНИАН, ранее американская супермодель Эмили Ратаковски в полупрозрачном кружевном белье позировала в продуктовом магазине.

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Теги: #Эмили Ратаковски