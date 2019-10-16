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Американская супермодель Эмили Ратаковски показала фигуру в крошечном бикини (фото)

12:44, 16 октября 2019
Звезды
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Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала новый откровенный снимок.

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Он появился в ее Instagram-аккаунте.

На фото 28-летняя модель позирует в черном мини-бикини, едва прикрывающем ее тело.

Как сообщал УНИАН, ранее американская супермодель Эмили Ратаковски засветила роскошную грудь на пляже.

 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски