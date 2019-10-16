Американская супермодель Эмили Ратаковски показала фигуру в крошечном бикини (фото)

На фото 28-летняя модель позирует в черном мини-бикини, едва прикрывающем ее тело.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter