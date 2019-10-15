Американская супермодель Эмили Ратаковски засветила роскошную грудь на пляже (фото)

На фото 28-летняя модель позирует в черном купальнике, во всей красе демонстрирующем ее роскошную грудь.

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала новый откровенный снимок.

Он появился в ее Instagram-аккаунте.

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На фото 28-летняя модель позирует в черном купальнике, во всей красе демонстрирующем ее роскошную грудь. Кроме того, она прикрывает голову розовой панамкой с леопардовым принтом - также модным в конце прошлого века.

«Обожаю эту шляпу», - призналась модель.

Как сообщал УНИАН, ранее американская супермодель Эмили Ратаковски в полупрозрачном кружевном белье позировала в продуктовом магазине.