Американская супермодель Эмили Ратаковски засветила роскошную грудь на пляже (фото)
10:05, 15 октября 2019Звезды
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На фото 28-летняя модель позирует в черном купальнике, во всей красе демонстрирующем ее роскошную грудь.
Loves a hat
Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски опубликовала новый откровенный снимок.
Он появился в ее Instagram-аккаунте.
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На фото 28-летняя модель позирует в черном купальнике, во всей красе демонстрирующем ее роскошную грудь. Кроме того, она прикрывает голову розовой панамкой с леопардовым принтом - также модным в конце прошлого века.
«Обожаю эту шляпу», - призналась модель.
Как сообщал УНИАН, ранее американская супермодель Эмили Ратаковски в полупрозрачном кружевном белье позировала в продуктовом магазине.
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